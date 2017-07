Tre millioner kroner til Sykkel i sentrum

Sparebankstiftelsen støtter lavterskelprosjektet i Hallingdal med tre millioner kroner, stiftelsens så langt største enkeltbevilgning.

– Enkle og morsomme sykkeltilbud står øverst på ønskelisten vår. De er helt nødvendige for å åpne sporten for barn, unge, familier og ferske syklister. Men samtidig er disse typene anlegg også de klart mest kostnads- og kunnskapskrevende anleggene å bygge, så denne gaven kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt, sier Duane Butcher, som er stibyggersjef i Tråkk n Roll.

Les saken i terrengsykkel.no

Foto: Nina Gässler