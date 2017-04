Trysil blir partner med sykkelgiganten GT

Trysil inngår generalpartnerskap med sykkelmerket GT. Dette gir ringvirkninger til sykkelgjestene som besøker Trysil blant annet i form av bedre kvalitet på stier og et høyere servicetilbud.

– Det er svært gledelig at vi har fått GT som vår største samarbeidspartner for Trysil Bike Arena. Det er en stor global aktør som har drevet med sykkel i over 40 år. Midlene vi får inn gjennom samarbeidet med GT skal uavkortet gå til vedlikehold av stiene våre og tiltak for å øke servicen ute i sykkelanlegget. Samarbeidet vil derfor gi direkte effekter for stisykkelgjestene våre, som vil oppleve et enda bedre og proffere stisykkelprodukt i Trysil, forteller Gudrun Sanaker Lohne, daglig leder i Destinasjon Trysil. – I tillegg samarbeider GT med SportLodgen som driver sykkelutleie i Trysil, slik at alle kan leie og teste de siste og beste syklene fra GT.

I selskap med de største i verden

Nylig inngikk GT samarbeidsavtale med Whistler Bike Park, en av de største sykkelparkene i verden. At GT nå velger å inngå samme type samarbeid med Trysil vitner om at destinasjonen har kommet langt i utviklingen av sitt stisykkelprodukt.



– Trysil er en sykkeldestinasjon som tiltaler oss. De favner såpass bredt med produktet sitt, og har satset på sykkelglede for hele familien. Det passer veldig godt til det GT står for, som er at man skal ha det gøy på sykkel, sier GT-importøren Odd Arne Steffensen.

Slike samarbeidsavtaler er en vinn-vinn-situasjon for begge parter, sier Mike Marro, Senior Brand Manager i GT Bicycles:

– GT har sin opprinnelse fra terrengsykling og BMX. Vi blander god ytelse med seriøs moro for å levere de beste opplevelsene uansett hvor syklene våre blir brukt. Vårt ultimate mål er å spre disse GT-vibbene over hele verden. Det gjør vi blant annet ved å inngå partnerskap med noen av de mest kjente sykkelparkene rundt i verden, fra Whistler Bike Park i Nord-Amerika til Trysil Bike Arena i Norge. Disse sykkelparkene hjelper oss å validere produktutviklingen for terrengsyklene våre og de tilbyr morsomme opplevelser til syklister som sykler på GT-sykler.

GT Bike Park

GT kommer til å ha et ekstra godt forhold til sykkelparken i Trysil. Den kommer til å bli omdøpt til GT Bike Park.

– Sykkelparken stod ferdig i fjor sommer. Den har nå en asfaltert pumptrack og fire forskjellige hopplinjer med ulike vanskelighetsgrader. Parken har blitt veldig populær og ble brukt av masse folk i fjor. I tillegg fungerer parken som et godt utgangspunkt for sykling i Trysil, og i år tilrettelegger vi med benker og grillmuligheter. Med GT på laget blir det enda mer sykkelmoro i Trysil, smiler Lohne.

Sykkellegenden imponert over Trysil

En som kjenner godt til både Trysil og GT er sykkellegenden Hans ”NoWay” Rey. Han har jobbet sammen med GT i årevis, og fikk testet sykkelstiene i Trysil i fjor.



– Jeg er veldig glad for å høre at GT har inngått partnerskap med Trysil. Jeg ble imponert over Trysil Bike Arena og stiene deres da jeg besøkte Trysil i 2016. Særlig den nye flytstien, Magic Moose. Den var fantastisk. Nå vil Trysil, sammen med sykkelparker som Whistler og Carosello 3000 i Livigno, jobbe med et av verdens beste sykkelmerker, GT. Jeg ser frem til å komme tilbake til Trysil, sier Rey.

Pressemelding: Destinasjon Trysil