Turbildene gir deg status

Friluftsliv er mer trendy og populært enn noensinne. En viktig grunn er at turbildene du poster på sosiale medier både gir sosial status – og utfartsinspirasjon.

– Vi gleder oss veldig over at tilstrømningen til friluftslivet er så bra. Alle medlemsorganisasjonene våre rapporterer om økt interesse, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv, en fellesorganisasjon for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner.

Den økte interessen synes også godt i instagram- og facebookfeedene rundt omkring.

