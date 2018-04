Turismen på Hardangervidda om sommaren kan vere ein trussel for Nord-Europas største villreinstamme. Ferdselen i nasjonalparken kan nemleg ha blitt eit hinder for at kalvane får nok mat.

Det seier villreinforskar Olav Strand ved Norsk institutt for naturforsking. Han har vore med på å utarbeide ein ekspertrapport om tilstanden til villrein i dei 23 villreinområda i landet.

Les saken i NRK Telemark