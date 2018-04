Turismen i Flåm har eksplodert – no vil kommunen ha endå meir

Aurland kommune med vel 1700 innbyggjarar tek i mot ein million turistar kvart år. No satsar dei tungt for å få endå fleire.

– Det er eit stort potensial for vekst her i kommunen, og den veksten må vi ha. Om veksten ikkje kjem her, kjem han heller i Oslo eller Bergen, seier Aurland-ordførar Noralv Distad (H).

Kommunen hans har set ei rivande utvikling dei siste åra. På varme julidagar er det så mange besøkjande i Flåm og Aurland at store mengder folk må visast vekk.

