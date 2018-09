Turistene inntar norske verneområder

Bare tre prosent av brukerne på Hardangervidda i fjor var lokalt bosatte. – Lange tradisjoner med lokal bruk, gjør det lave tallet spesielt overraskende, sier forskere.

En fersk rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser at stadig flere utlendinger tar i bruk nasjonalparkene våre. Blant de største nasjonalparkene/verneområdene har Hardangervidda flest utledninger på besøk. Her var hele 61 prosent av brukerne i 2017 utlendinger.

Nødetatene er på vei til riksvei 7 ved Herad kirke i Gol der en bil har kjørt inn i et pumpehus. Ifølge politiet var det to personer i bilen, begge er ute av bilen. Politiet melder at det må påregnes køer.

