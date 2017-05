Storfugl og orrfugl er særlig utsatt fordi de har dårlig syn. Nå vil Statnett, NVE og NINA begrense fugledøden.

– Det er et stort problem at fugler flyr på kraftlinjene. Akkurat hvor mange som dør hvert år vet vi ikke, men det er snakk om tusenvis, sier Bård Stokke, forsker ved Norsk institutt for naturforskning, NINA.

Les saken i NRK Trøndelag