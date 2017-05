Tvilar sterkt på at sanering til 1. mai er praktisk mogleg

Leiar i villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen, Lars Nesse, er nøgd med at landbruksministeren sitt saneringsvedtak har visse atterhald. Men både villreinnemnd og -utval stussar over tidsaspektet.

– Det er ikkje så bastant, her finst rom for opning, seier Nesse.

Landbruksdepartementet gav måndag 8. mai tilslutnad til Mattilsynet si tilråding om å sanera villreinsstamma i Nordfjella sone 1, som har hatt ei vinterstamme på rundt 1800 individ.

