Nå ber den drapssiktedes advokat, Sindre Løvgaard, om at etterforskerne undersøker om klienten var psykotisk eller utilregnelig i gjerningsøyeblikket.

– For siktede er det helt uforståelig, og han kan ikke fatte at det har hendt, selv om han på en måte innser at han kan ha drept kjæresten sin, sier Løvgaard til Dagbladet.

– Han tar dette veldig tungt, og har det helt forferdelig, legger advokaten til om klientens tilstand.

