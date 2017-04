Unikt samarbeid og rekorddeltagelse på hyttemessen

20.-23. april er det klart for vårens hyttemesse på Exporamasenteret ved Hellerudsletta utenfor Oslo. Samarbeidet mellom de tre Numedalskommunene (Flesberg – Rollag – Nore og Uvdal) blomstrer som aldri før, og de har alle et klart mål for øyet; å selge Numedal.

Rekorddeltagelse

Onsdag formiddag begynner travle entreprenører, håndverkere og møbelsnekkere å pakke sammen nødvendig utstyr; alt fra tegnestifter til bålpanne, skjøteledninger, jernbanelegeme og hunder skal med. Nedover bærer det til Hyttemessen i Exporama-senteret ved Hellerudsletta utenfor Oslo.

I år er det til sammen 17 aktører som er med. Tre aktører fra Blefjell, seks aktører fra Vegglifjell og fire fra Uvdal. Blant disse er det både hytteprodusenter, tomteselgere og møbelsnekkere – som til sammen danner et bredt spekter med kompetanse til alle de som måtte gå rundt med en hyttedrøm. I tillegg har vi med oss to lokalmataktører og to opplevelsesbedrifter. Fellesnevneren for dem alle er at de leverer kvalitet, god service og ønsker å invitere flere til å oppdage de naturskjønne omgivelsene vi er så heldige å ha i Numedal. De tre ordførerne våre stiller opp for å svare på spørsmål og representere kommunene.

Langedrag Naturpark og Dagali Opplevelser skal stå for underholdningen for de små; det blir morsomme aktiviteter og oppgaver å bryne seg på – i tillegg til hundespannkjøring utenfor messeområdet. Matopplevelser i Numedal SA tar med seg smaksprøver på sin lokallagede og populære spesialitet badsturøkt fenalår – det er også mulig å kjøpe med seg et fenalår hjem til en hyggelig messepris. Veggli Vertshus stiller med det som etter hvert har blitt godt kjent som «middelaldersuppa til Paul Tore» – en betasuppe med lokalt kjøtt, ferske grønnsaker og kraft, som alltid er et godt trekkplaster for småsultne messemager.

Et alternativ til Geilo

Numedalsaktørene er en veldig engasjert og ivrig gjeng som sitter på helt unike tomter. Numedal skiller seg fra Hallingdal ved at det fortsatt er store uberørte områder med tilrettelagte tomtearealer. Vi har ingen ambisjoner om å bli det nye Geilo, men ønsker å spille på det særegne vi har å tilby – som er store vakre naturarealer der man skal kunne finne roen. Vi tilbyr et alternativ til de som ikke ønsker seg hytte i et folketett område.

Bare 2,5 time fra Oslo ligger Numedal, som strekker seg mellom Kongsberg og Geilo og følger Numedalslågen oppover. De tre fjellkommunene er omgitt av mektige fjell, dype fjorder og en omfattende trebestand, som gjør at til og med turen oppover Numedal blir som pleie for sjela. Helgen starter med andre ord rett utenfor Kongsberg, sier turistsjef og daglig leder i Nore og Uvdal Næringsselskap, Margun Børresen Sevle.

Samarbeidskoden er knekt

Samarbeidet på tvers av Numedal og de helt avgjørende ringvirkningene som oppstår på bakgrunn av dette, har vi fortsatt bare sett konturene av. Her er det masse muligheter! Å kommunisere rundt, enes om og jobbe sammen mot et felles mål er krevende fordi det hele er tuftet på de ulike interessentes ulike perspektiver. Så langt går dette prosjektet foran som et godt eksempel på hva samarbeid kan lede til av optimisme og skaperkraft.

Vårt fremste mål i Numedal er å tydeliggjøre hvem vi er, hva vi står for og hva vi kan tilby – sånn at fjellparadiset vårt blir kjent for flere, forteller turistsjefen. Vi ønsker å ha et kontinuerlig fokus på videreutvikling og i den forbindelse er den åpne dialogen med fritidsbeboerne avgjørende. Kontinuerlig erfaringsdeling må bli like mye rutine som å pusse tennene, for at vi skal kunne skape et sted der alle fortsetter å trives. Numedal skal være et fristed man lengter tilbake til – både sommer og vinter, sier Sevle.

Fritidsbeboerne – en avgjørende ressurs

I Nore og Uvdal har vi nylig hatt et stormøte med fritidsbeboerne, som ble godt mottattt. Her ble det satt fokus på mulighetene for videreutvikling og effektivisering av hyttehverdagen for fritidsbeboerne, som jo tilbringer stadig mer tid på hyttene sine. De er en viktig ressurs for oss og vår videre utvikling som bygdesamfunn. Samarbeid er stikkordet også her.

Bærekraftig hytteutbygging

Per i dag er det 3736 hytter i Nore og Uvdal, i overkant av 2000 hytter i Rollag og i overkant av 3000 hytter i Flesberg.

Numedal er med andre ord allerede et attraktivt område, samtidig som de store områdene gjør det mulig å slippe å stå og gå i kø både hos lokalbutikkene og innover i fjellheimen. Vi får tilbakemeldinger fra fritidsbeboerne om at det nettopp er nærheten til naturen og roen som tilhører et passe bebygget område som gjør at de trives så godt i Numedal.

Hyttemessen finner sted fra torsdag 20. til søndag 23. april. Et besøk her kan også kombineres med Hagemessen på Lillestrøm, som arrangeres de samme dagene. Velkommen innom standen vår for en prat, en smakebit og kanskje en liten tomt attåt?

På Numedals facebookside «Numedal på hyttemessen» holdes det nå en konkurranse med flotte opplevelsespremier i form av raftingtur for seks personer med Dagali Opplevelser i Numedalslågen, inngangsbilletter til to voksne og to barn til Langedrag Naturpark og dresinsykling for seks personer på den nedlagte Numedalsbanen. En heldig vinner trekkes både fredag, lørdag og søndag kl. 14:00 på Numedalsstanden. Vvinnerne annonseres også på facebooksiden.

Aktører som er med: Vorsetlia AS, VorsetTs AS, Blestølen Hyttegrend, Numehytta, Dalset Utvikling AS, Blefjellhytter, Grevsgaard Hyttegrend, Killingdalen Sør Hytteområde, Vegglifjell Utvikling AS, Drømmehytta, Uvdal U, Uvdal Snekkerverksted, Norske Fjellhus AS, Vidda Ressurs AS / Vestfold Plastindustri, Langedrag Naturpark, Dagali Opplevelser, Veggli Vertshus, Matopplevelser i Numedal SA.

