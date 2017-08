Utviklingen på vintersport er eksplosiv i Kina

– Såkalt sportsturisme øker med 14 prosent årlig, og er det raskest voksende segmentet i verdens turismemarked. Beijing-OL har utløst en voldsom vintersport-boom i Kina.

– Når vi ser prognosene kineserne opererer med, for hvor mange millioner kinesere som kommer til å drive med skisport og skilek i årene framover, er det gedigne tall som faktisk er litt vanskelig å forholde seg til. Bare i Beijing alene, er målsettingen til byregjeringen at det skal være 8 millioner mennesker på enten skøyter og is, eller ski og snø, når vinter-OL starter om 5 år.

Beitostølen, med rekordtrafikk både i fjor og så langt i år, ligger ikke på latsiden. Nå satses det offensivt mot Kina.

