Vanskelig helg for Evjen i Höljes

Sondre Evjen viste et godt tempo under helgens rallycrossløp i svenske Höljes, men det ble dessverre ingen semifinale på nordmannen.

Den svenske VM-runden i Höljes er et høydepunkt på kalenderen med rundt 40 000 tilskuere på tribunen og en «magisk stemning». Like magisk ble imidlertid ikke helgen for Sondre Evjen fra NMK Gol.

-Tidsmessig har helgen vært bra, men det har ikke klaffet resultatmessig, oppsummerer Sondre Evjen.

19-åringen fra Ål i Hallingdal ble nummer tretten i første omgang, nummer fem i andre omgang, før han ble påkjørt i tredje omgang og endte som nummer 19. Og i siste omgang ble han nummer tolv. Dermed ble det ingen semifinale denne gangen.

-Det er litt surt, men det har rett og slett ikke klaffet. Jeg har kommet bak førere som har kjørt langsommere enn meg, men som jeg ikke har kommet forbi.

Sondre Evjen ligger nå på en sjuendeplass sammenlagt i RX2, men er mange poeng bak ledende Cyril Raymond.

-Sammendraget har jeg ikke noe fokus på nå. Nå gjelder det bare å kjøre inn til gode enkeltresultater.

Den neste runden i RX2 er i Trois-Rivieres i Canada den første helgen i august. Før det er Evjen klar for Goldagsløpet hvor han skal kjøre både bilcross, rallycross og stille ut RX2-bilen.

Pressemelding