Variert program på Geilo Kino i påsken.

Geilo Kino har et varierende program i påsken 2017. Fast & Furious 8 og The boss baby er de store filmene, men også førpremiere på den danske storfilmen Underverden står på listen. Det er film alle dager unntatt lørdager i påsken. For å lese om filmene trykk på link.

Søndag 9 april

Kl.16.00 Gråtass redder gården

Kl.18.00 THE BOSS BABY

Kl.20.30 A United Kingdom

Mandag 10 april

Kl.18.00 Skjønnheten og udyret

Kl.20.00 Power Rangers

Tirsdag 11 april

Kl.18.00 Gråtass redder gården

Kl.20.00 KONG : SKULL ISLAND

Onsdag 12 april

Kl.18.00 Karsten og Petra – ut på tur

Kl.20.00 Fast & Furious 8 (Premiere)

Torsdag 13 april

Kl.18.00 THE BOSS BABY

Kl.20.00 Fast & Furious 8

Fredag 14 april

Kl.18.00 A United Kingdom

Kl.20.15 Underverden Førpremiere

Søndag 16 april

Kl.16.00 Gråtass redder gården

Kl.18.00 Ghost in the Shell

Kl.20.30 Fast & Furious 8

Mandag 17 april

Kl.18.00 THE BOSS BABY

Kl.20.00 Fast & Furious 8