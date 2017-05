Dødsulykke og fyllekjøring i Hallingdal

En del fyll denne helgenen . Politiet pågrep flere som kjørte med alkohol i blodet denne helgen. Når temperaturen flere steder i Hallingdal passerte 20 grader så ble det nok fristende og ta seg noen øl for mye. På Flå var det en tragisk dødsulykke med en crossmotorsykkel.

Natt til søndag og oppdateringer på søndag

Flå: utenlandsk turbuss stanset rv7 ved Stavn, tips fra publikum om vinglete kjøring. Fører pågrepet for promillekjøring etter alcotest.

En person i 20 årene ble funnet omkommet på Flå. Sansynligvis utforkjørsel i sving ved Brødskåpstjern. Erklært død på stedet. Pårørende er varslet.

Hemsedal: Svensk kvinne i 20årene mistenktes for kjøring i påvirket tilstand, tatt med til blåseprøve, beslag av førekortet

Gol; Mann 40årene fra Gol mistenkt for kjøring i rus, samt bruk av narkotika, satt i arrest

Geilo; Politiet på veg til Vestlia etter mye støy fra et arrangement der

Lørdag

Hemsedal; Beruset utenbys mann i 30årene kjørt hjem til hytte i Hemsedal av politiet

Fredag

Gol; Politiet stanset en dansk fører, mann slutten av 20årene, mistanke kjøring i påvirket tilstand, tas med til prøve

Gol; Politiet avholdt trafikkontroll ved ECO med 19 kontrollerte, ingen reaksjoner

Nesbyen sentrum: UP har hatt kontroll. Resultat: 11 gebyr for manglende bilbelte og 1 FF for mobilbruk.