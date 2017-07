Fredag 7. juli kl. 12.00 inviterer man til åpning av Shell Flå ved ordfører Tor Egil Buøen. Til kunder som tar turen innom kan de friste med grilling, aktiviteter og en rekke smaksprøver. I tillegg kan de by på hyggelige drivstoffpriser.

Flå i Hallingdal har de siste årene vokst fram som et viktig stoppested langs veien. Med sitt flotte kjøpesenter, hotell og ikke minst Bjørneparken i nær omkrets, har dette blitt et viktig knutepunkt for turismen.

Les saken i mynewsdesk