Velkommen til jubileumsfeiring på ekte rallarvis

Numedalsbanen er Norges lengste kulturminne. Den 19. november 1927 ble banen offisielt åpnet av Kong Haakon VII og det betyr at denne banen – som er selve grunnen til at det ble kraftverk, tilflytning og sysselsetting i Numedal – fyller 90 år i år!

Foto topp: Åpningen av banen Rødberg st 1927 Foto Ivar Aasen Nore og Uvdal Fotoarkiv.

Program

– Kraviklyre og sang v/ Sigrun Blaavarp Heimdal

– Foredrag: «Banen i mitt hjerte – livet som barn på Numedalsbanen» v/ Trond Vegard Andersen (eier av Kjerre stasjon)

– Filmsnutt: En tur med Numedalsbanen

– Pølsepause

– Foredrag: «Tida forut for byggingen og driftshistorien» v/ Knut Jarle Berg (Numedalsbanens venner)

– Numedalsbanevisa v/ lokale trubadurer

– Fredning og verneplan v/ Nils Friis (daglig leder Numedalsbanen As)

– Debatt: Numedalsbanens framtid

Bevertning: Kjøp av pølser og lokalt brygg, julekake og kaffe, i ekte rallar-ånd.

Arrangementet er gratis.

Arrangør: Nore og Uvdal Næringsselskap



Øvrige tilbud i jubileumshelgen

Det første lokomotivet på Numedalsbanen foran lokstallen 26. juli 1926 Foto Ivar Aasen Nore og Uvdal Fotoarkiv



Dresinsykling

Eksklusivt dresintilbud med guidet dresintur fra Veggli-Rødberg, lørdag 16. september.

Pris: kr. 100,- per person. Påmelding til Veggli Vertshus, tlf. 32747900.

Avreise: kl. 12.00 fra Veggli sentrum. Det vil bli mindre stopp på stasjonene Veggli, Kjerre og Norefjord underveis.

De fire åpne stasjonene

1. Rollag stasjon: Åpen kafe og bryggeriomvisning

Dato: Fredag 15. september

Tid: kl. 14:00-20:00

Numedal Stasjons Bryggeri har flyttet inn på Rollag stasjon. Sissel Hanssen-Bergan fra Matopplevelser i Numedal skal drifte kjøkkenet videre. Den 15. september markeres denne fantastiske konstellasjonen på stasjonen med åpen kafe, salg av lokalmat (bl.a. med øl som en av ingrediensene!). Det blir salg av NSB-øl og mulighet for å få en omvisning i de nye bryggerilokalene. Velkommen til oss!

2. Veggli stasjon: utstilling og omvisning Foto: NSB persontog på Veggli st 1979 Foto Erik Borgersen

Dato: Lørdag 16. september

Tid: kl. 10-16.00

På Veggli stasjon vil det bli børstet støv av gamle gjenstander som ble brukt i forbindelse med driften av banen. Det vil bli fortalt om hvordan det er å bo på stasjonen, av Einar Engebretsen som nettopp har hatt Veggli stasjon som sitt hjem i mange år.

Det vil også bli fortalt om forfatteren og poeten Alf Haugland, hvem han var og hvordan han levde. Velkommen innom!

3. Kjerre stasjon: Friluftsliv og rallarliv

Dato: Lørdag og søndag 16.-17. september

Tid: kl. 11:00-15:00

Det er mulig å prøve kanoer og robåter på Kjerredammen. Det blir også mulig å prøve seg som rallar i skinnegangen ved Kjerre. Det legges til rette for grilling av egen medbrakt mat. Venterommet holdes åpent med bildeutstillling og en kan ta en titt i banevokterens dresinstall. Velkommen!

4. Norefjord stasjon: Quiz og strikkekafe

Dato: Fredag og lørdag 15.-16. september

Tid: Quiz kl. 20.00 fredag / Strikkekafe kl. 12-16.00 lørdag

Det vil bli salg av diverse drikke og noe å bite i. Man trenger ikke komme med et lag for å delta på quizen, det ordner vi før vi setter i gang. Det blir loddtrekning med fantastiske premier!

Lørdag blir det strikkekafe fra kl. 12.00-16.00.

Ta med deg strikketøyet eller bare ditt gode humør i et hyggelig selskap hvor det blir salg av diverse drikke og vafler. Buinore har kortterminal. Velkommen til Norefjord stasjon!

Fakta

(Kilde: Sluttrapport for Numedalsbanen, Hovedstyret for Statsbanene, 1959):

Bortsprengt fjellmasse: 217.000 kbm

Sammenlagt tunell-lengde: 2,3 km

Antall sviller (tverrgående fundamentbjelker): 118.850 stk

Ballastmasse (grus og pukk) i skinnegangen: 188.900 m3

Totalt antall tuneller: 18 stk

Kurver: 60,5% av banens lengde

Dynamittforbruk:192.025 kg

Jernforbruk: 130.555 kg

Anleggets totalkostnad: kr. 325.862,- per km bane

Totalt antall sysselsatte: 1907 stk

Totalt antall arbeidstimer: 7.152.186 t

Totalt utbetalt arbeidslønn: kr. 13.241.622,49,-

Kommentar fra turistsjef: Dresinsyklister Kjerre stasjon Foto Trond Vegard Andersen

”Numedalsbanen er et unikt kulturminne og dresinsyklingen en helt unik opplevelse, som vi er veldig stolte av å kunne tilby turister og fritidsbeboere. Det å sykle på jernbanen som våre forfedre har lagt ned så mye tid og krefter i å tilvirke, i det som ble beskrevet som «et vilt og uveisomt terreng» oppover Numedal, er fascinerende.

I tillegg er man omgitt av vakre fjorder, fjell og både gamle og nye gårdstun, langs hele strekningen. Dette er en populær aktivitet og vi får mange henrykte tilbakemeldinger fra turistene.»

«Uken som var ble vi ferdige med utarbeidelsen av skiltene til Numedalsbanen. De settes i jorda onsdag førstkommende. Dette skilt- og tilretteleggingsprosjektet har pågått siden 2015, i samarbeid med Numedalsutvikling.

Informasjonsskiltene skal stå på stasjonene Rollag, Veggli, Norefjord og Rødberg, ved to utkikksposter underveis, utenfor lokstallen på Rødberg og der banen i dag slutter rett før broa på Rødberg. Det har også blitt foretatt ryddearbeid langs banestrekningen og vi jobber med utarbeidelsen av en informasjonsfolder til dresinsyklistene.

Vi er veldig fornøyde med resultatet og håper muligheten til å lese om den interessante og spesielle historien bak Numedalsbanen skal bli til glede og interesse for både tilreisende, dresinsyklister og innbyggerne i dalen.

Det som ikke bevares lokalt har verden mistet og vi håper mange tar turen til lokstallen på jubileumsfeiringen den 16. september – der vi avslutningsvis vil ha en debatt rundt hva som ligger i begrepet «bruk gjennom vern» – og Numedalsbanens framtid.»

