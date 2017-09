Versting av porselen skal vekk

Nesten 12 000 isolatorer fra 1950- og 1960-tallet blir nå skiftet ut på Bergensbanen. Målet er færre forsinkelser for passasjerer og godstrafikk.

Øyelokkene begynner å bli tunge hos montørene Håkon Eggen og Amir Mehraban i Bane NOR. Klokka nærmer seg 10, og de har holdt på siden 3 i natt med å skifte piggisolatorer i Reinungatunnelen. Arbeidet foregår om natten for å unngå å hindre togtrafikken. Nå venter de på et møtende tog ved Myrdal stasjon før siste økt.

– Vi rekker et par til før vi gir oss. Det skal bli godt å bli ferdig i tunnelen, for der var det tjukt av bremsestøv på både skruer og isolatorer, slår Eggen fast. Han holder vanligvis til på Ål i Hallingdal og leder gjengen som jobber nattskift med en uke på og en uke fri.

