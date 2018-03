Totalt 1100 mennesker bodde i turisthytter på Hardangervidda i helgen. 32 måtte evakueres av Røde Kors.

– Jeg opplevde at folk var ved godt mot, men litt fortvilet over at påskeferien tok en så brå slutt.

Det forteller Knut Johan Medhus, som er operativ leder i Røde Kors.

Les saken i BT