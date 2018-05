Vil bli ledende innen smarthusteknologi i Norge

15 norske energiselskaper deriblant Hallingdal Kraftnett og Hemsedal Energi lanserer smarthusløsningen Hitch, som er utviklet av Deutsche Telekom. Med en åpen plattform og sterke merkevarer som Sonos, Philips og Miele med på laget, går de nå inn i det norske forbrukermarkedet.

Deutsche Telekom er markedsleder i Tyskland med smarthusløsningen. Den brukes allerede i over 256 000 tyske hjem. Gjennom en hussentral og en abonnementsløsning, kan kundene koble til alle sine smartenheter og styre hjemmet sitt fra én app. Nå er den prisbelønte smarthusløsningen tilgjengelig i syv europeiske land gjennom ulike nasjonale partnere. Plattformen støtter allerede over 100 ulike enheter.

– Vår smarthusplattform har vært en suksess i Tyskland. Vi er glade for å utvide vår tilstedeværelse i Europa sammen med Hitch slik at norske forbrukere nå enkelt kan få smarte hjem ved hjelp av vårt økosystem, sier Thomas Rockman, som er Vice President Connected Home i Deutsche Telekom.

Nye forretningsområder

Espen Hansen er administrerende direktør i selskapet Hitch, et nyetablert norsk selskap som har eksklusiv partneravtale med Deutsche Telekom i Norge.

– Det er interessant for Hitch og våre partnere å gå inn i nye forretningsområder koblet til energibruk og styring av hjemmet. Derfor har våre 15 eiere valgt å satse på Hitch. Deutsche Telekom har en etablert smarthusplattform som vi tilpasser det norske markedet. Vårt langsiktige mål er å bli ledende innenfor smarthusteknologien i Norge, sier Hansen.

Åpen plattform

Svært mange norske hjem har allerede noe smarthusteknologi, men det er få som utnytter dette fullt ut. Med en løsning fra Hitch kan alt dette samles i én app, noe som øker tilgjengeligheten.

– Vi tror dette er et riktig tidspunkt å gå inn i markedet på. Nordmenn begynner å bli vant til slike smarte produkter, og det er et økende antall smarthusaktører, men ingen markedsleder. De globale løsningene, som Apple Homekit, Google Home og Amazon Alexa, mangler den nasjonale tilpasningen. Fortrinnet vårt er at vi bruker en åpen plattform som gjør at vi ikke trenger å gå i strupen på dem eller andre aktører, vi vil inkludere dem, sier Hansen.

Bente Sollid Storehaug er styreleder

Den digitale seriegründeren Bente Sollid Storehaug startet som styreleder for selskapet i mars. Hun har svært bred erfaring med startup-selskaper innen teknologi, og forteller om en trend der vi digitaliserer både hjem, biler og byer.

– Forbrukere er opptatt av både bærekraft, smarte løsninger, å spare energi og få oversikt over forbruket sitt. Og de er opptatt av teknologi. Vi digitaliserer både hjem, biler og byer. Alle har vi en smarttelefon i lomma, og nye løsninger er nå i ferd med å flytte inn i hjemmet, sier Sollid Storehaug.

– Hitch har en prisbelønt teknologi, og jeg er overbevist om at når denne teknologien nå tilpasses norske forhold har vi en attraktiv pakke for norske hjem, sier hun.

Skal vokse med nye partnere

Hitch selger tjenesten både gjennom partnere og direkte via hitch.no. Samtidig med at Hitch lanseres mot forbrukere, søker selskapet flere norske partnere for å vokse de neste årene.

– Det er god timing, og et enormt vekstpotensial for Hitch. Vi har en eierstruktur med sterke lokale partnere, og det gir gode muligheter for å lykkes fremover. Vi er på jakt etter flere industrielle eiere som kan bidra til å videreutvikle Hitch’ satsinger, særlig innen energi, sikkerhet og hjemmeautomasjon. Vi ser også at selskaper som representerer nasjonale markedsutløp kan være svært spennende eiere for Hitch, sier Sollid Storehaug.

I dag har Hitch et kundegrunnlag på rundt 150 000 husstander gjennom de 15 kraftselskapene.

Fakta om Hitch

• Hitch er eid av Nettalliansen, Hålogaland Kraft, Hallingdal Kraftnett, Stange Energi, Hammerfest Energi, Andøy Energi, Trollfjord Bredbånd, Ballangen Energi, Nord-Salten Kraft, Svorka, Årdal Energi, Hemsedal Energi, Fitjar Kraftlag, Høland og Setskog Elverk SA, Finnås Kraftlag og Rakkestad Energi. Selskapene bidrar aktivt som eiere, partnere og regionale markedsutløp for Hitch.

• Espen Hansen er administrerende direktør og Bente Sollid Storehaug er styreleder i Hitch.

• Smarthusteknologi utviklet av Deutsche Telekom, tilpasset det norske markedet.

• Første og eneste europeiske smarthus-plattform som er kommersielt lansert i syv land.

• Mer enn 100 smarte enheter fra kjente merkevareleverandører er kompatible med løsningen, og det kommer stadig flere. Disse inkluderer blant annet ulike sensorer, kameraer, værstasjoner, lydanlegg, vaskemaskiner, lyspærer og smartplugger.

• Hitch hussentral koster 1 199 kroner og abonnementet koster 129 kroner i måneden.

Pressemelding