– Vil ha strengere krav til fjøstak etter kollapsvinter

Flere fagfolk mener det må bli strengere krav til bygging av landbruksbygg. I vinter har mange fjøs falt sammen på grunn av mye snø.

Bønder kan i dag bygge hus på opptil ett tusen kvadratmeter uten at et firma med ansvarsrett står for byggeprosessen. Det betyr at bøndene selv kan prosjektere huset. Dette bør det bli slutt på, mener takstmann Morten Lie i Nordre Land. Han får støtte fra andre fagfolk.

Lie sier det har vært mange eksempler i mange år på at bygninger i landbruket kollapser og at de er underdimensjonert. Spesielt har det vært problemer med store driftsbygninger, hevder han.

