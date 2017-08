Vil øke potten til nasjonale turstier

– Vi må øke potten til nasjonale turstier betraktelig slik at vi er beredt til å ta imot den økte turiststrømmen, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Kristin Krohn Devold møter klima- og miljøminister Vidar Helgesen under Arendalsuka som går av stabelen i dag. Sammen med flere store aktører innen reiselivet vil hun overrekke et veikart «Mot et bærekraftig reiseliv» der reiselivet har staket ut en kurs for hvordan Norge skal bli et av verdens mest bærekraftige reisemål innen 2030.

