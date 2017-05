Tesla- og SpaceX-gründer Elon Musk har avslørt sine nyeste futuristiske planer gjennom selskapet «The Boring Company».

Selskapet har også laget en animasjonsvideo, som demonstrerer hvordan de ser for seg fremtidens nettverk av underjordiske biltunneler

Musk ser for seg at i fremtiden vil bilene kjøre på skinner i 200 km/t under bakken. Bilene skal transporteres opp og ned fra bakken gjennom heiser.