Vil slakte ned 2000 villrein – unødvendig, mener forsker

Myndighetene vil slakte ned 2000 villrein på Nordfjella etter funn av skrantesyka tidligere i år. Ketil Skogen, forsker ved NINA synes det er dramatisk å skyte ned en hel villreinstamme.

– Det virker panikkartet å gå til et slikt skritt. Det er et uttrykk for et ekstremt kontrollbehov som preger naturforvaltningen på veldig mange måter. Dyrene opphører å være ville dyr, fordi de er så kontrollerte, sier Ketil Skogen, rovdyrforsker, sosiolog og seniorforsker på Norsk institutt for naturforskning

