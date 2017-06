To millioner nordmenn planlegger å reise til fjells i ferien. Det viser en undersøkelse TNS-gallup har gjort for Den Norske Turistforeningen. 1 av 4 sier også at de planlegger en topptur i løpet av sommeren.

På lørdag åpner DNT 44 betjente hytter på fjellet.

