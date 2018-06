Et vogntog kjørt av veien natt til onsdag og sjåfør ble skadet, melder politiet på Twitter. De gir ikke noen videre beskjeder en at tilstanden er ukjent for sjåføren.

Det meldes om 0 grader og stedvis glatt på stedet og at ulykken skjedde RV7Geilo mot Skulevikstølen. Da blir dette oppe på Hardangervidda og etter Halne.