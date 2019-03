Alpinco er i oppstarten av et nytt samarbeid med “Norway Home Of Skiing” (NHOS) og en internasjonal ny lansering av begge sine destinasjoner Hafjell og Kvitfjell.

NHOS har allerede et samarbeid med Geilo, Norefjell, Myrkdalen, Narvik og Beitostølen. Alpinco er veldig fornøyd med å bli en del av en så stor aktør for norske alpinanlegg og mener det vil ha stor betydning for den internasjonale veksten til Hafjell og Kvitfjell.

