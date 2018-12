To måneder etter at Geilo Høifjelds Pensionat ble lagt ut til salgs for andre gang, er eiendommen med en prisantydning på 24 millioner solgt.

– Det gjaldt å finne den rette kjøperen, en med en liten hotelldirektør i magen. Og det har vi nå klart, sier partner/eiendomsmegler Erlend Sørlie i Sem & Johnsen Eiendomsmegling til DN.

