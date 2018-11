To menn er dømt til 75 og 60 dager i fengsel for krenkende adferd og for å ha spredt nakenbilder av «Anne» (29). – Dumt av meg å bli så full, men det er ikke fritt fram likevel, sier hun.

En februardag i 2017 var «Anne» og en venninne ute på byen i Nesbyen. I forkant hadde de vært hjemme og drukket noen enheter alkohol. Etter at de kom ut på byen, husker ikke «Anne» noe.

