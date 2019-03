Faren ba Christiansen legge opp – torsdag tok han VM-gull

For bare fire år siden var Vetle Sjåstad Christiansen så langt unna toppnivået i skiskyting at selv hans nærmeste mente det var nytteløst å fortsette.

– De aller fleste sa vel egentlig at jeg burde gi meg. Pappa har vært den som har vært med meg siden jeg var veldig liten. Han har stått på og ofret livet sitt for meg vil jeg. Så da han sa at det var på tide å finne på noe annet, var det nesten så jeg gjorde det, forteller Vetle Sjåstad Christiansen.

Les saken i NRK