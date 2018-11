Hyttebygging gir jobb-boom – til stor glede for ordføreren i Flå

2018 ligger an til å bli et godt år for hyttesalget. I Flå i Buskerud skal det bygges flere tusen hytter de neste årene – og det skaper arbeidsplasser på tvers av flere næringer i kommunen.

Salget i fritidsboligmarkedet hittil i år er godt, viser fersk statistikk fra Boligprodusentenes Forening.

Etter oktober måned ligger det samlede salget så langt i år over 2016, som er det nest beste salgsåret for nye fritidsboliger de siste åtte årene. Salget er fortsatt noe lavere enn i fjor, men da var salget av fritidsboliger svakere i årets siste måneder enn det som har vært vanlig for årene før.

