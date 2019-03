Ikke dropp å lufte om vinteren

Å spare på strømmen ved å stenge ventilasjon er ikke lurt, advarer fagfolk. Meldinger om fuktskader kommer daglig inn til forsikringsselskapene.

Høye strømpriser denne vinteren har ført til at mange prøver å redusere energibruken. Noen prøver kanskje å holde på varmen ved å la være å lufte hjemme.

– Dårlig utluftning om vinteren fører til at fuktighet fra vår pust, dusjing, koking og klestørk stenges inne i huset. Det gir fuktige overflater, som gir grobunn for svertesopp, muggsopp og andre fuktrelaterte problemer, sier skadesjef Svein Stormoen i Norsk Hussopp Forsikring.

Fuktskader på grunn av dårlig utluftning er i all hovedsak et vinterproblem, og denne vinteren er ikke noe unntak.

– Vi får inn flere meldinger om fuktskader hver eneste uke. Folk vet ikke hvor viktig det er å kvitte seg med fuktighet innendørs. Noen tenker nok bare at de skal spare på strømmen, sier daglig leder Johan Roland i Nestor Takst AS. Selskapet er blant de største på skadetaksering i Sør-Norge.

Rammer soverommet

Fuktskader viser seg typisk som misfarging og små svarte prikker bak senger, kommoder og skap. Vanligvis rammer det soverommet.

– Nederst ved golvet finnes støv, maling, tapet og kanskje litt bart treverk. Her finner du samtidig de kjøligste overflatene, som igjen gir høyest fuktighet. Dette kan gi gode vekstforhold, sier Roland.

Mugg- og svertesopper trives best på ytterveggene fordi disse har lavere temperatur, og dermed også mer fuktighet enn de andre veggene.

– Flytt møblene minst ti centimeter ut fra ytterveggen. Da får du luftsirkulasjon og høyere temperatur på veggen, sier Roland.

Soppdannelse kan gi helseproblemer for allergikere, og kan utløse svie i øynene og hodepine for noen.

– Mugg- og svertesopp dekkes ikke av forsikringer, fordi skadevirkningene er individuelle og vanskelig å definere. Derfor er det viktig at man gjør tiltak for å forebygge det, sier Svein Stormoen.

Enkle angrep kan vaskes bort med såpe og vann. Større angrep kan fjernes ved å bytte veggplatene eller andre deler av konstruksjonen.

Tørk klær på badet

En klassisk feil er å tørke klær i stua eller på soverommet. En annen er å fylle opp entreen med våte klær som skal tørke. Da har fuktigheten ingen steder å rømme.

– Klestørk bør gjøres på badet, med lukket dør, og med lufttilførsel og ventilasjonsvifte påskrudd. Tørking utendørs er et enda bedre alternativ, når været tillater det, sier Stormoen.

Når du dusjer, bør ventilasjonsviften også brukes. Deretter kan den med fordel stå på i opptil en time for å tømme rommet for vanndamp.

Matlaging avgir mye lukt og fuktighet. Derfor er det viktig kjøkkenventilatoren står på når du koker og steker.

Dersom du har en peis i stua, kan den brukes til utluftning.

– Vedfyring har en fin ventilasjonseffekt. Fuktig luft trekkes ut fra stua og opp gjennom pipa. Dersom spjeldet er åpent, kan en åpen peis fungere som et åpent vindu, selv uten ild, sier Johan Roland.

Kondens på vinduene er et typisk tegn på at luften innendørs er for fuktig. Da er det på tide å ta grep.

– Det er ikke vanskelig å kvitte seg med problemet. Sørg for tilfredsstillende ventilasjon og luftsirkulasjon. Å lufte ofte er beste medisin, sier Svein Stormoen i Norsk Hussopp Forsikring.

Slik unngår du fuktskader:

Luft ut ofte.

Bruk ventilasjonsvifte når du lager mat.

Bruk vifte på badet når du dusjer.

Tørk tøy på badet eller der det er best avtrekk.

Plasser minst mulig møbler mot yttervegger.

Fyr i peisen.

Denne artikkelen er skrevet av Newswire for Norsk Hussopp Forsikring.