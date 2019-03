– Jeg, modig? For noe sludder. For å være modig må du være redd, og jeg har aldri vært redd for noe! Homohøvdingen Kim Friele har kjempet og slåss, endret flere av Norges lover og reddet mange liv. Få har vel fortjent Taras første ærespris mer enn den 83-årige aktivisten.

