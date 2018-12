Maner til ro om skjeggkre

Erstatningssakene til boligkjøpere og det generelle hysteriet rundt skjeggkre har gått for langt, mener skadedyreksperter.

– For to år siden hadde vi så å si ingen skjeggkreoppdrag. Nå får vi henvendelser hver eneste dag. Det har rett og slett eksplodert, sier biolog Stein Norstein i Anticimex.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at antall bekjempelser av skjeggkre er tredoblet så langt i år, sammenlignet med 2016.

Også i sosial sammenheng merker skadedyreksperten hvilket kryp folk flest er opptatt av.

– Hver gang noen spør meg om et insekt privat, så dreier det seg om skjeggkre. Det er aldri veggedyr, mus eller andre skadedyr lenger, sier Norstein.

Han forstår at folk blir hysteriske etter alle medieoppslagene, men syns det er på tide å roe det ned flere hakk.

– Skjeggkre gjør ingen skade, de er ikke farlige og de formerer seg sakte. Med litt innsats er det dessuten mulig å holde bestanden på et lavt nivå, sier Norstein.

Vil ikke forsikre

Selskapet Protector Forsikring, som har store deler av markedet for eierskifteforsikring i Norge, meldte tidligere i høst at de ikke lenger vil forsikre mot skjeggkre.

Boligprodusentenes Forening har på sin side bedt medlemmer om ikke å erkjenne ansvar ved reklamasjoner som gjelder skjeggkre.

– Problemet med skjeggkre er at det er vanskelig å påvise hvordan de kom inn i boligen. De kan like gjerne komme inn med flytteeskene som med bygningsmaterialene, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene.

Han mener, i likhet med Protector, at rettspraksisen på området må endres.

– Skjeggkre er anslått å finnes i halvparten av norske boliger innen 3-5 år. Jeg tror vi må lære oss å leve med dette på lik linje med fluer, i hvert fall til ekspertene finner en fullgod måte å bekjempe skadedyret på, sier Jæger.

Bare i Norge

Hvorfor har skjeggkre blitt et rettslig problem i Norge, som kan utløse store erstatningskrav mot boligselgere? Det er det vanskelig å svare på.

– De har skjeggkre i andre europeiske land, inkludert i Sverige. Men der blir det ikke sett på som et stort problem. Tvert i mot er svenskene overrasket over oppstyret i Norge, sier Stein Norstein i Anticimex.

Han tror man vil finne metoder som bekjemper skjeggkreet helt. Folkehelseinstituttet og Norsk Hussopp Forsikring har satt i gang et forskningsprosjekt som forhåpentligvis skal gi noen gode svar.

– I dag bruker vi limfeller, forgiftet åte og eventuelt sprøyting med gift. Vi klarer å få ned bestanden hos de som er rammet, men kan ikke love at de blir helt borte, sier Norstein.

Anticimex får mange henvendelser fra folk som har dårlig tid, fordi de snart skal selge bolig og er bekymret for salget.

– Vi råder alle kunder til å opplyse om skjeggkre ved salg, slik at de ikke får erstatningskrav mot seg i etterkant. Så får vi bare håpe hysteriet rundt dette på boligmarkedet legger seg etter hvert, sier Norstein i Anticimex.

Skrevet av Newswire for Anticimex.