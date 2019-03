Morgenklubben lager radiofest i Hemsedal

Fredag 8. mars sender et av Norges mest populære radioprogram, Morgenklubben på Radio Norge, direkte fra SkiStar Lodge i Hemsedal. Velkjente Øyvind Loven og Geir Schau, og de andre programlederne, lover radiofest med fete premier, masse moro og på-pulsen-innslag om heftige Hemsedal Up N’ Down som arrangeres dagen etter.

Redaksjonen i Morgenklubben sier de gleder seg stort til å ta turen til den populære skibygda. Hemsedal vil naturlig nok sette sitt tydelige preg på sendingen, men lover at hele landets lyttere vil få det de får hver morgen. Som Bløffmakerne med lokal deltaker og selvfølgelig Geirs Grovis. I tillegg inviterer Morgenklubben hemsedøler og bygdas skigjester til å bli med i konkurransen «Klassikere du kjenner». Hver time trekkes en deltaker som får muligheten til å vinne 10.000 kroner. Morgenklubben starter kl. 5.59 om morgenen og holder på helt fram til klokken 9.00.

Morgenklubben, som har holdt det gående på Radio Norge siden 2009, vil naturlig nok snakke mye om den populære skikonkurransen Hemsedal Up N’ Down, som går av stabelen lørdag 9. mars.

Konkurransen går innom Hemsedals tre topper, Roni, Tinden og Totten 2, før deltakerne tar Sentrumsløypa ned til mål i Hemsedal sentrum. Hemsedal Up N’ Down er en lagkonkurranse med to eller tre personer per lag og der fartsdress ikke er tillatt. Alle som vil kan delta og det er klasser for damer, herrer, mix, juniorer og en egen turklasse.

Salgs- og markedssjef i SkiStar Hemsedal, Stein Helge Helland, sier dette er en av vinterens store helger og gleder seg stort til å få besøk av Morgenklubben, samt følge med på Hemsedal Up N’ Down.

– Vi håper mange tar turen innom SkiStar Lodge Hemsedal for å se på radiosendingen og ikke minst blir det liv og røre før, under og etter Hemsedal Up N’ Down. Dette blir moro, sier han og minner om at alle heiser og bakker er åpne.

– Nå er vi godt inne i vinteren, men det er fortsatt over to måneder igjen av skisesongen. I Hemsedal avslutter vi ikke før søndag 5. mai, understreker Helland.

Gleder seg til ei helg i Hemsedal gjør også Morgenklubbens programleder Geir Schau: – Å dra til Hemsedal er nesten som å komme hjem for meg. Her har jeg stått på ski og festet i årevis, sier han smilende.

Pressemelding Skistar Foto: Ola Matsson