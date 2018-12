Kommentarer i Nationen vært kritisk til de store kjedenes makt over norske lokalproduserte kvalitetsprodukter. For Himmelspannet i Hemsedal har Norgesgruppen vært avgjørende for at de har overlevd, og at de kan gi det norske folk prisbelønnede oster fra Hemsedal, skriver Styreleder i et leserinnlegg i Nationen .

Les innlegget