Politiloggen natt til 1 januar.

Inngangen til det nye året var fuktig for noen, men de store hendelsen uteble i Hallingdal det siste døgnet. På politiets twitter meldinger er det ikke så mye som skjedde dag og natt til 1 januar 2019.

Hemsedal 03:54 4 berusede personer ble tatt med til arresten på Gol, etter at de var uønsket på et hotell. De var ikke samarbeidsvillige da politiet kom til stedet.

Hemsedal 03:38 Beruset person slo seg selv i hodet med en flaske, inne på et serveringssted. Vedkommende fikk et kutt i hodet og måtte sy. Mannen var utagerende og politiet måtte bistå til vedkommende hadde roset seg, og ble tatt hånd av ambulansepersonell.

Gol Trafikkuhell i krysset Golbergremmen/Golbergsgutu. To biler involvert 8 personer. Ingen virker å være skadet og alle er ute av bilene.

RV7 #Mogrendvegen . Nødetatene rykker ut etter melding om et vogntog som har kjørt av veien og veltet. Fører av lastebilen var en russisk mann som ble kjørt til legevakta for sjekk. Det var glatt på stedet og VTS rekvirert for å brøyte og salte på stedet.

Hemsedal #Venåsen Nødetatene rykker ut etter melding om at en lastebil har kjørt av veien. Det er uvisst om det er personskade.

Hemsedal Brannvesenet rykket ut til en brann i en søppelcontainer i Holdeskarsvegen.