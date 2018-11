Stål i tak og vegger holder snøen unna

De lokker fram våren med snøfreser og bygger på spreng helt til snøen igjen kryper oppetter veggene. Å sette opp snøoverbygg på Bergensbanen er ikke for pingler

Har du reist over fjellet med Bergensbanen, har du kanskje hørt sukk og stønn fra turister som satt klare med kameraet akkurat da toget forsvant inn i enda et mørkt bygg. Til sammen 11 kilometer med snøoverbygg legger nok en demper på utsikten, men takket være disse byggene kommer toget seg over den værharde strekningen mer enn 1000 meter over havet, hver dag året rundt.

