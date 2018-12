De mest brukte langrennsløypene i fjellbygda er arena for en betent strid. Årsak: Grunneieren vil ha bedre betalt. Grunneier Johannes Gjerstad (88) har sett seg grundig lei på måten kommunen har opparbeidet en gammel turvei over hans eiendom på. Derfor motsetter han seg at tråkkemaskiner får passere eiendommen.

