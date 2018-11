Vil du at dine skattepenger skal gå til avisbud?

Redaktører i aviser over hele landet frykter for fremtiden dersom det blir kutt i antallet postombæringsdager.

– Vi frykter at kutt i postombæringen vil bety kroken på døra for mange av landets lokalaviser, sier leder i Landslaget for lokalaviser (LLA) Rune Hetland i en pressemelding, ifølge M24.

LLA har gått sammen med avisene Klassekampen og Nationen (begge mottar flere titalls millioner i pressestøtte tilsammen) om kampanjen «Avisa skal fram». Kampanjen kommer i forbindelse med forslaget til ny postlov, som nå er ute på høring.

